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Ekonomi

Bakan Muş: Döviz kurlarındaki düşüşü tedarik zincirinde fiyatlara yansıtmayan fırsatçılara göz açtırmayacağız

Ticaret Bakanı Muş, döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Merve Özlem Çakır   | 23.12.2021
Bakan Muş: Döviz kurlarındaki düşüşü tedarik zincirinde fiyatlara yansıtmayan fırsatçılara göz açtırmayacağız

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansımasına yönelik beklentilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Muş, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu kimseye çiğnetmeyiz."

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