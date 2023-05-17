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Ekonomi

Bakan Kirişci: Herkesin kalıcı konutlara ve işinin başına dönmesini sağlamayı istiyoruz

Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun önemine işaret ederek "Herkesin kalıcı konutlara ve işinin başına dönmesini sağlamayı istiyoruz. Böyle bir süreçte 28 Mayıs'ta önemli bir seçime gireceğiz. Oylarımızı kullanalım." dedi.

Zeynep Duyar  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Bakan Kirişci: Herkesin kalıcı konutlara ve işinin başına dönmesini sağlamayı istiyoruz

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'daki DSİ 5. Bölge Müdürlüğü'nde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarla yemekli programda bir araya geldi.

Bakan Kirişci, yaptığı konuşmada, artık konteyner ve kalıcı konutları konuşur hale geldiklerini belirterek, "İnşallah bir kısmını yıl sonu gelmeden teslim etmiş olacağız. Diğerlerini de vadettiğimiz 1 yıllık sürede tamamlayacağız." diye konuştu.

Depremzede vatandaşların, kendilerinin arkasında durduğunu vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"14 Mayıs seçimleri dolayısıyla Kahramanmaraş'tan milletvekili adayı olmuştum. Seçim çalışmalarını yürütürken vatandaşlarla hemhal olduk. Devlet bütün imkanlarını seferber etti. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kendi görev alanımız dışında da vatandaşımızın istek ve arzularının karşılanması konusunda büyük çaba sarf ettik. Kendi alanımızla ilgili çalışmalara da destek verdik. Adeta bir benzin istasyonu gibi akaryakıt dağıtımında bulunduk. Zorda kalan insanlara yardım etmek bizleri memnun etti. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz kendisine yapılan ve lütuf olarak görmemesi gereken hizmeti takdirle karşıladı. Bunu da sandıkta sonuçlara yansıttı. Türkiye, sadece Türkiye'dekilere değil yurt dışında da ihtiyaç sahibi insanlara yardım sıralamasında 1 numaralı ülke. Biz bu ülkeyle ne kadar iftihar etsek azdır."

"Allah muhalefetin hayırlısını versin"

Kirişci, yardımlarından dolayı vakıf ve derneklere de teşekkür ederek, seçim sonuçlarının ardından muhalif kesimden depremzedelere yönelik yapılan eleştirilere de değindi.

Sosyal medyadaki söz konusu paylaşımların kendilerini çok üzdüğünü belirten Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendilerine yönelik siyasi tercihte bulunulmadı diye ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan sözde sanatçılar, entelektüeller ve aydınlarla yani insan müsveddeleriyle aynı ülkede olmak beni çok incitti. Bizim misafirhanelerimizde sizlere kimsenin 'öte gidin, beri gelin' demesi mümkün değildir. Buralar sizin vergilerinizle yapılmış yerlerdir. Buralar kamunun tesisleridir. Bu millete aittir. Sosyal devlet tam da budur. Sosyal devlet sayesinde biz 7 milyon engelli vatandaşın olduğunu fark ettik. Siz depremzedeye nasıl olur da bu cümleleri kullanırsınız? Allah muhalefetin hayırlısını ve akıllısını versin. Yazık oluyor bu ülkeye. Biz bunlarla Meclis'te milletvekilliği yapacağız. Bu insanlarla bu ülkenin hangi ortak meselesini konuşup uzlaşmaya varacağız? Üzüntü verici."

Kirişci, seçim gecesi sonuçları değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin ise "2 belediye başkanı oturmuş 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına konuştuklarını söylüyorlar. Bu nasıl bir demokrasi, millet iradesine saygı? Sandıklar açılsın, tutanaklar tutulsun, YSK kararını açıklamadan size ne oluyor? Düzenli olarak açıklama yapacaklarını söylediler sonra kayboldular." ifadelerini kullandı.

Bugün bu yemekte depremzede vatandaşlarla olmanın kendilerini çok mutlu ettiğinin altını çizen Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası sizin eviniz, size kimse 'buradan çık' demeyecek. Kalabildiğiniz kadar kalacaksınız. Herkesin kalıcı konutlara ve işinin başına dönmesini sağlamayı istiyoruz. Böyle bir süreçte 28 Mayıs'ta önemli bir seçime gireceğiz. Seçim sonrası yaşadıklarımız bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Oylarımızı kullanalım. İkinci turda millet zaten hür iradesiyle tercihini ortaya koyacak ve daha güçlü bir sesle Türkiye Yüzyılı yolunda hepimizin yürümesini sağlayacak."

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