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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu'dan 'PTT personeline destek ödemesi' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, zorlu koşullarda milletin yanında olan PTT'nin, gişelerde ve dağıtım alanlarında büyük özveriyle hizmetlerini sürdüren personeline 2 bin lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Enes Duran   | 12.05.2020
Bakan Karaismailoğlu'dan 'PTT personeline destek ödemesi' açıklaması

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde 180 yıllık tecrübesi ile posta, kargo ve bankacılık alanlarında vatandaşlara hizmet sunan Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin, çalışanlarına nakit destek ödemesi yapılacağını belirtti.

Kurulduğu günden bu yana tarihi görevler üstlenen ve Milli Mücadele döneminde hayati rol oynayan posta teşkilatının, salgın sürecinde de aynı ciddiyetle çalıştığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Zorlu koşullarda milletinin yanında olan PTT'nin, gişelerde ve dağıtım alanlarında büyük özveriyle hizmetlerini sürdüren personellerine 2 bin lira tutarında destek ödemesi yapacağız. Bu zor zamanlarda taşın altına elini sokmaktan kaçınmayan personellerimizin ödüllendirilmesi bizleri de mutlu etmektedir. Bu vesile ile büyük bir özveri ile çalışan tüm PTT çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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