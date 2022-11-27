Bakan Karaismailoğlu: Yeni Yusufeli yolları ile Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni Yusufeli yollarıyla Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladıklarını bildirdi.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
YENİ YUSUFELİ YOLLARI ile— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 27, 2022
Artvin ve Erzurum’u güvenli ve konforlu yollarla bağladık.
📌69,2 km uzunluk
📌56,7 km tünel
📌19 adet köprü ve viyadük pic.twitter.com/uJHapofyf5
Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında, "Yeni Yusufeli yolları ile Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladık. 69,2 kilometre uzunluk 56,7 kilometre tünel 19 adet köprü ve viyadük." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, yollara ilişkin tanıtım videosuna da yer verildi.
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