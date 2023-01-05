Dolar
18.76
Euro
19.91
Altın
1,850.26
ETH/USDT
1,251.70
BTC/USDT
16,814.00
BIST 100
5,458.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya'daki trafik kazasında şehit olan Piyade Er Halil Seltan ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur, Konya Havalimanından memleketlerine uğurlanıyor
logo
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Kruvaziyer yolcu sayısı 2022'de 1 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında kruvaziyer yolcu sayısının 22 katına çıkarak 1 milyonu aştığını bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 05.01.2023
Bakan Karaismailoğlu: Kruvaziyer yolcu sayısı 2022'de 1 milyonu aştı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamada, 2022 yılının kruvaziyer gemi istatistiklerini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, hem gelen gemi hem de turist sayısında ciddi artış meydana geldiğini kaydetti. 2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcunun Türkiye’ye geldiğini anımsatan Karaismailoğlu, 2022'de ise kruvaziyer gemi sayısının 12 katına çıkarak 991’e yükseldiğini, yolcu sayısının da aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştığını bildirdi.

Sadece ekim ayında, 2021 yılı toplamından daha fazla kruvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, ekimde 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcunun ağırlandığını, ayrıca söz konusu ayda yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Karaismailoğlu, geçen yıl 464 gemi ve 493 bin 834 yolcu ile en fazla kruvaziyer gemiye ev sahipliği yapan limanın Kuşadası olduğunu, yılın limanı seçilen Galataport’a 143 gemi yanaştığını ve 220 bin 82 yolcunun ağırlandığını duyurdu. 98 gemi ve 95 bin 462 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı’nın üçüncü sırada yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Sinop, Amasra ve Trabzon’un da kruvaziyer turizminde dikkati çektiğini ifade etti.

Amasra ve Ünye limanlarının ilk kez kruvaziyer gemilere ev sahipliği yapmaya başladığına işaret eden Karaismailoğlu, "2022 yılında Sinop’a 14 kruvaziyer gemisi ile toplam 7 bin 906 yolcu geldi. Amasra Limanı’na 8 gemi yanaşırken, 4 bin 905 yolcumuzu ağırladık. Trabzon’a da 8 gemi ile 4 bin 747 kruvaziyer turist geldi. Kruvaziyer turizmin gelişmesi için yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Cennet vatanımızın her köşesine hak ettiği yatırımı yapıyoruz. Yatırımlarımızın sonucunu almaktan da gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli yarım asırlık hayali olan Kartepe teleferiğine kavuşuyor
Üç bakanlık arasında "Elektronik Tebligat Sistemi İşbirliği Protokolü" imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya 1 yıl 15 gün hapis cezası
Gelecek haftadan itibaren "amansız elli" soğukları geliyor

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu: Kruvaziyer yolcu sayısı 2022'de 1 milyonu aştı

Bakan Karaismailoğlu: Kruvaziyer yolcu sayısı 2022'de 1 milyonu aştı

Kara yollarına son 20 yılda 112 milyar dolarlık yatırım yapıldı

Bakan Karaismailoğlu: Ocak ayının ortasında Kağıthane-Havalimanı metro hattımızı hizmete vereceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın yüzde 60'tan fazlasını demir yoluna yapıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın yüzde 60'tan fazlasını demir yoluna yapıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Mobil abone sayısı 90,8 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Mobil abone sayısı 90,8 milyona ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yüzde 87'si tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yüzde 87'si tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet