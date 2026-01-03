Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,115.50
BTC/USDT
90,357.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Kacır: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımız 112 milyar dolara erişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımız yıllık yüzde 10,9 artışla 101 milyar dolardan 112 milyar dolara erişti." dedi.

Doğukan Gürel  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Bakan Kacır: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımız 112 milyar dolara erişti

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplam mal ihracatının 273,4 milyar dolara çıktığını belirterek, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının yıllık yüzde 10,9 artışla 101 milyar dolardan 112 milyar dolara eriştiğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ihracat rekoruna ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Teknoloji Hamlesi adımlarının ihracatta da sonuç verdiğini bildiren Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılı ihracat rekorlarını kamuoyuyla paylaştı. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımız yıllık yüzde 10,9 artışla 101 milyar dolardan 112 milyar dolara erişti. Toplam mal ihracatımız 273,4 milyar dolara çıktı. Türkiye, katma değerli ve rekabetçi üretimle küresel pazarlarda varlığını güçlendiriyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
"Casperlar" silahlı suç örgütüne yönelik iddianamenin yeni detaylarına ulaşıldı
Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki gelişmelere ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan 2025 ihracat rakamlarının açıklandığı programa ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Kacır: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımız 112 milyar dolara erişti

Bakan Kacır: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımız 112 milyar dolara erişti

Otomotiv endüstrisi geçen yıl 41,5 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Ticaret Bakanı Bolat: 2025 yılında ihracatçılarımıza 54 milyar dolar ihracat finansman desteği sağladık

Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı

Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Türkiye'nin kutuplardaki ayak izi 10 yaşında

Türkiye'nin kutuplardaki ayak izi 10 yaşında
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 2025'in 11 ayında 24,79 milyar dolarlık ihracat

Tarım, gıda ve içecek sektöründen 2025'in 11 ayında 24,79 milyar dolarlık ihracat
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet