Bakan Kacır: Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değerli üretimle yoluna devam ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretiminin Aralık 2024'te aylık yüzde 5, yıllık yüzde 7 arttığını belirterek, "Aylık yüzde 51,6, yıllık yüzde 43,5 artan yüksek teknoloji grubu, üretimin lokomotifi oldu." ifadesini kullandı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Aralık 2024 dönemi sanayi üretim endeksinin detaylarına ilişkin bilgi verdi.
⚙️ Sanayi üretimimiz yükseldi.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 10, 2025
📈 Sanayi üretimi, Aralık ayında %5,0 artış kaydetti. Yıllık bazda artış %7,0 oldu.
🚀 Aylık %51,6, yıllık %43,5 artan yüksek teknoloji grubu, üretimin lokomotifi oldu.
🇹🇷 Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değerli üretimle yoluna devam ediyor. pic.twitter.com/44bJXXO1uj
Sanayi üretiminin Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5, yıllık yüzde 7 yükseldiğine dikkati çeken Kacır, "Aylık yüzde 51,6, yıllık yüzde 43,5 artan yüksek teknoloji grubu, üretimin lokomotifi oldu. Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değerli üretimle yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.