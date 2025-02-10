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Ekonomi

Bakan Kacır: Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değerli üretimle yoluna devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretiminin Aralık 2024'te aylık yüzde 5, yıllık yüzde 7 arttığını belirterek, "Aylık yüzde 51,6, yıllık yüzde 43,5 artan yüksek teknoloji grubu, üretimin lokomotifi oldu." ifadesini kullandı.

Mert Davut  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Bakan Kacır: Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değerli üretimle yoluna devam ediyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Aralık 2024 dönemi sanayi üretim endeksinin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Sanayi üretiminin Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5, yıllık yüzde 7 yükseldiğine dikkati çeken Kacır, "Aylık yüzde 51,6, yıllık yüzde 43,5 artan yüksek teknoloji grubu, üretimin lokomotifi oldu. Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değerli üretimle yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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