Ekonomi

Bakan Kacır: Türkiye, nitelikli insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, üniversiteleri, teknoparkları, yenilikçi girişimleri, AR-GE ve tasarım merkezleri, nitelikli araştırma ve geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor." ifadesini kullandı.

Seda Tolmaç  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'de AR-GE harcamalarının bir yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Türkiye, üniversiteleri, araştırma merkezleri, teknoparkları, yenilikçi girişimleri, AR-GE ve tasarım merkezleri, nitelikli araştırma ve geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor." ifadelerine yer verdi.

Kacır, NSosyal hesabından Türkiye'nin AR-GE harcamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

AR-GE faaliyetlerinde geçen yıl rekorlar kırdıklarını vurgulayan Kacır, "AR-GE harcamalarımız bir yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselirken AR-GE insan kaynağımız 20 bin kişilik artışla 311 bine erişti. Toplam AR-GE harcamalarının yüzde 64,8'ini şirketler gerçekleştirdi. Özel sektörümüzün bu faaliyetlere yoğunlaşması doğru adımlar attığımızı teyit ediyor." bilgisini verdi.

Kacır, AR-GE insan kaynağının yüzde 34,2'sinin kadınlardan oluştuğuna dikkati çekerek, yükseköğretimdeki AR-GE çalışanlarının ise yüzde 47,9'unun kadın olduğunu bildirdi.

İmalat sanayisindeki AR-GE harcamalarının yüzde 46,9'unun yüksek teknoloji ve yüzde 40,2'sinin orta-yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlerce gerçekleştirildiğinin altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Dolaylı AR-GE teşviklerimizin (kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV teşvikleri) şirketlerin AR-GE harcamalarındaki payı 2015'ten 2024'e, 10 puan artışla yüzde 25'e yükseldi. Türkiye, üniversiteleri, araştırma merkezleri, teknoparkları, yenilikçi girişimleri, AR-GE ve tasarım merkezleri, nitelikli araştırma ve geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor."

