logo
Ekonomi

Bakan Kacır: Sanayimiz ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sanayi sektörünün yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,1 büyüdüğünü belirterek, "Sanayimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Mertkan Oruç  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Bakan Kacır: Sanayimiz ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Kacır, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttığını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kacır, sanayi sektöründeki büyüme verilerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanayi sektörü yüzde 6,1’lik güçlü büyüme kaydetti. Sanayimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
