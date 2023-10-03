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Ekonomi

Bakan Kacır, iş insanlarının Azerbaycan'la işbirliklerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilerleyen dönemde gerek Azerbaycan'la gerek diğer Türk devletleriyle bugünkünden çok daha kuvvetli ilişkiler geliştireceğini belirtti.

Ruslan Rehimov  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Bakan Kacır, iş insanlarının Azerbaycan'la işbirliklerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilerleyen dönemde gerek Azerbaycan'la gerek diğer Türk devletleriyle bugünkünden çok daha kuvvetli ilişkiler geliştireceğini belirterek, iş insanlarının yapacağı işbirliklerini Bakanlığın tüm birimleriyle en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Kacır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının katılımıyla düzenlenen "Kreatif Endüstrilerde Hizmet İhracatı B2B Görüşmeleri"ne katıldı.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) desteğiyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) organize edilen etkinlikte, Bakan Kacır'ın yanı sıra Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu (ASK) Başkanı Memmed Musayev, ATO Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, KOSGEB Başkan Vekili Recep Kılınç, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkan Yardımcısı Hikmet Memmedov, Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, ATO Kreatif Komisyon Başkanı Berat Kuzu ve iş insanları yer aldı.

Bakan Kacır, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son dönemde sanayi ve teknoloji alanlarında yakaladığı ivmeden ve bunun sağladığı faydalardan bahsetti.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde muazzam bir atılım gerçekleştirdiğini vurgulayan Kacır, 20 yıl önce 240 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatının bu yıl 6 milyar dolara ulaştığını, bunun 2024'te de 10 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Kacır, savunma sanayinin kazanımlarının oluşturduğu değerin ihracat değerinin çok daha ötesinde tarihi anlam taşıdığını söyleyerek, bunun 2. Karabağ Savaşı'nda görüldüğünü, Türkiye ile Azerbaycan'ın omuz omuza vererek 30 yıl süre işgali sonlandırdığını vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımının bütün dünya tarafından büyük dikkatle izlendiğine işaret eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 20 yılda savunma sanayisine atılım gerçekleştiren sadece birkaç ülke var. Bunlardan biri Çin'dir. Ancak Çin'in bütün savunma sanayi firmalarının ihracat yaptığı ülke sayısından daha fazla ülkeye Türk SİHA'ları ihraç edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye, benzerlerinin de ötesinde bir başarı hikayesine imza atmıştır. Biz savunma sanayi vesilesiyle attığımız adımları hızla tüm sanayi ve hizmet alanlarına yaygınlaştırma çabası içindeyiz."

"Burada ne yapacaksak Azerbaycan'a da fayda sağlamak adına yapıyor olmalıyız"

Kacır, Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının kuracağı bağlantıların ve gerçekleştireceği yatırımların, iki ülke arasındaki ilişkileri bugünkünden çok daha ileri noktalara taşıyacağına inandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sizlerden bir beklentim var; asla Azerbaycan'ı bir ihracat ülkesi olarak görmeyin. Asla bu toprakları sadece ürünlerinizi ve hizmetlerinizi pazarlayacağınız, satacağınız bir pazar olarak görmeyin. Burası bizim 'iki devlet, tek millet' olarak gördüğümüz topraklardır. Biz burayı yabancı memleket olarak değerlendiremeyiz. Burada ne yapacaksak sadece kendimize yararlı olmak adına değil, Azerbaycan'a da fayda sağlamak adına yapıyor olmalıyız.

Burada yatırımlar yapın, yeni ve köklü işbirlikleri ortaya çıkarın, buradaki firmalarla münasebetlerinizi geliştirin, burada istihdam oluşturun, buraları Türkiye'den asla farklı addetmeyin. Çünkü Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizi böyle görüyor. Onlar bizi bir yabancı gibi görmüyor."

Dünyada eşi ve benzeri olmayan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da perçinlenmesi gerektiğini vurgulayan Kacır, "İnanıyorum ki; önümüzdeki dönemde gerek Azerbaycan'la gerek diğer Türk devletleri ile bugünkünden çok daha kuvvetli ilişkiler geliştirmiş olacağız. Bütün dünya bizi seyrediyor. Bazısı kıskançlıkla gıptayla, bazısı da hasetle izliyor. Nihayetinde attığımız her adım, dünyanın farklı yerlerinde yankılanıyor. Sizlerin gerçekleştireceği işbirliklerini Bakanlığımızın tüm birimleriyle en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Türkiye ve Azerbaycan'dan yaklaşık 100 iş insanının ikili görüşmeleriyle devam etti.

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