Bakan Işıkhan'dan boykot çağrılarına karşı "millet kazandı" paylaşımı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, boykot çağrılarına karşı bugün, üreten, emeğiyle çalışan, yüzyıllık hedeflere inançla ilerleyen işçi, esnaf ve girişimcinin kazandığını belirtti.
Ankara
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından "MilliDestekVakti" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Birliğimizin ve dayanışmamızın gücünü milletimiz en iyi şekilde gösterdi. Bugün, üreten, emeğiyle çalışan, yüzyıllık hedeflerimize inançla ilerleyen işçimiz, esnafımız, girişimcimiz kazandı. Millet kazandı." ifadelerini kullandı.
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Birliğimizin ve dayanışmamızın gücünü milletimiz en iyi şekilde gösterdi.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 2, 2025
Bugün; üreten, emeğiyle çalışan, yüzyıllık hedeflerimize inançla ilerleyen işçimiz, esnafımız, girişimcimiz kazandı.
MİLLET KAZANDI🇹🇷#MilliDestekVakti pic.twitter.com/JQ2J4VTVSE