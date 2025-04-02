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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan boykot çağrılarına karşı "millet kazandı" paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, boykot çağrılarına karşı bugün, üreten, emeğiyle çalışan, yüzyıllık hedeflere inançla ilerleyen işçi, esnaf ve girişimcinin kazandığını belirtti.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Bakan Işıkhan'dan boykot çağrılarına karşı "millet kazandı" paylaşımı

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından "MilliDestekVakti" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Birliğimizin ve dayanışmamızın gücünü milletimiz en iyi şekilde gösterdi. Bugün, üreten, emeğiyle çalışan, yüzyıllık hedeflerimize inançla ilerleyen işçimiz, esnafımız, girişimcimiz kazandı. Millet kazandı." ifadelerini kullandı.

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