Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına desteklerimizi sürdüreceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 2024 Emekliler Yılı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kulandı.
Ankara
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda, yıllar boyunca emeklerini ortaya koyan emekliler için çalıştıklarını belirtti.
Emeklilere minnet ve saygılarını ifade etmek adına, tüm illerde birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu ile anlaşmalar imzalamaya devam edildiğini, yeni uygulamaların hizmete alındığını kaydeden Bakan Işıkhan, "Daima yanında olduğumuz Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına, her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.
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Büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda yıllar boyunca emeklerini ortaya koyan kıymetli emeklilerimiz için çalışıyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 8, 2024
Emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek adına, tüm illerimizde birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşları ile anlaşmalar imzalamaya devam ediyor, yeni…