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Aydın'da yangında zarar gören zeytinlik ve ormanlık alan havadan görüntülendi-VTR-
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Ekonomi

Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına desteklerimizi sürdüreceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 2024 Emekliler Yılı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kulandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına desteklerimizi sürdüreceğiz

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda, yıllar boyunca emeklerini ortaya koyan emekliler için çalıştıklarını belirtti.

Emeklilere minnet ve saygılarını ifade etmek adına, tüm illerde birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu ile anlaşmalar imzalamaya devam edildiğini, yeni uygulamaların hizmete alındığını kaydeden Bakan Işıkhan, "Daima yanında olduğumuz Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına, her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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