Dolar
28.35
Euro
30.05
Altın
1,986.60
ETH/USDT
1,828.50
BTC/USDT
35,243.00
BIST 100
7,683.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenliyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Ekonomi

Bakan Işıkhan: Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum

Özcan Yıldırım, Orhan Onur Gemici  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Bakan Işıkhan: Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, "(2024'te geçerli olacak asgari ücret) Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Daire başkanları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri sendika üyesi olabilecek
Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır
Yargıtay ilaçlı sütlaçla yapılan hırsızlığı "nitelikli yağma" saydı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Gazze'de öldürülen gazeteciler için uluslararası topluma çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti

Benzer haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "asgari ücret" açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "asgari ücret" açıklaması

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet