Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "asgari ücret" açıklaması

Bakan Işıkhan: Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, "(2024'te geçerli olacak asgari ücret) Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum." dedi.
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