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Ekonomi

Bakan Işıkhan, 39 ilacın daha geri ödeme listesine aldığını duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Bakan Işıkhan, 39 ilacın daha geri ödeme listesine aldığını duyurdu

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında; grip aşısı, immünglobulin, kronik böbrek yetmezliği ilacı, kronik immün trombositopenik purpura ilacı ve antibiyotikler yer alıyor.

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