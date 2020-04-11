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Ekonomi

Bakan Dönmez: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı "BOREL"in haftaya raflarda yerini alacağını bildirdi.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 11.04.2020
Bakan Dönmez: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda Fotoğraf: Celal Güneş / AA

İzmir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BOREL'in seri üretimde olduğunu belirtti.

BOREL'in haftaya raflardaki yerini alacağını kaydeden Dönmez, "Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, geçen ay yaptığı açıklamada el dezenfektanları üretiminde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün (BOREN) Ar-Ge sürecini tamamladığını duyurmuştu. Çalışmaların olumlu sonuç vermesiyle Eti Maden'in borlu dezenfektanın seri üretimine başlayacağını ifade eden Dönmez, BOREN'in Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen el dezenfektanının etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içerdiğini belirtmişti.

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