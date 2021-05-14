Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,840.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Dönmez: Türkiye'nin maden üretimi ilk 3 ayda yüzde 41 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın ilk 3 ayında maden üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 306 milyon tona ulaştığını bildirdi.

Murat Temizer   | 14.05.2021
Bakan Dönmez: Türkiye'nin maden üretimi ilk 3 ayda yüzde 41 arttı

Ankara

Dönmez, Twitter hesabından geçen yılın ilk 3 ayında 217 milyon ton maden üretildiği bilgisini paylaştı.

Maden üretiminde bu yılın hızlı başladığına dikkati çeken Dönmez, "2021’in ilk üç ayında maden üretimimiz 306 milyon tonu aştı. İlk üç ayda 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 41 daha fazla maden ürettik. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den zengin ülkelere çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın
Türkiye'de 11 bin 394 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya, AB ve bazı ülkelerden gelecekler için Kovid-19 tedbirlerini gevşetecek
İngiltere'de Kovid-19'un Hindistan varyantı endişeye yol açtı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 584 bin 510'a yükseldi

Benzer haberler

Bakan Dönmez: Türkiye'nin maden üretimi ilk 3 ayda yüzde 41 arttı

Bakan Dönmez: Türkiye'nin maden üretimi ilk 3 ayda yüzde 41 arttı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Yenilenebilir enerjide jeotermal ve hidroelektriğe haksızlık ediyoruz

Bakan Dönmez: Kurulu gücümüzün yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklı

Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı

Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde yangın çıktı

Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde yangın çıktı
Elektrikte 286 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Elektrikte 286 milyon liralık kapasite mekanizması desteği