Dolar
9.94
Euro
11.38
Altın
1,855.68
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ağrı’da Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi’nin temel atma töreninde konuşuyor
logo
Ekonomi

Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da rekor kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile rekor kırdığını bildirdi.

Murat Temizer   | 12.11.2021
Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da rekor kırdı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihte toplam elektrik üretiminde rüzgarın payının yüzde 20,1 olduğunu kaydetti.

Rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Dönmez, "Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 akciğer hastalarında uzun süreli halsizliğe neden oluyor
Kovid-19 salgını dünya genelinde depresyon ve kaygı bozukluğunu artırdı
Kovid-19'dan korunmak için sırası gelenlere 3. doz aşı tavsiyesi
Japonya'da Pfizer takviye doz Kovid-19 aşısı için onay aldı
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 290 bini aştı

Benzer haberler

Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da rekor kırdı

Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da rekor kırdı

Türkiye 5 enerji gemisiyle denizlerde bayrağını dalgalandırıyor

Rosatom, Türkiye'nin yeni nükleer güç santrali projelerinde yer almak istiyor

Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi

Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi
Lukaşenko'dan Avrupa'nın yaptırım tehdidine karşı 'gaz akışını kesebiliriz' uyarısı

Lukaşenko'dan Avrupa'nın yaptırım tehdidine karşı 'gaz akışını kesebiliriz' uyarısı
Dün üretilen elektriğin yüzde 20,1'i rüzgardan karşılandı

Dün üretilen elektriğin yüzde 20,1'i rüzgardan karşılandı