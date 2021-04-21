Bakan Dönmez: Güneş enerjisinde ilk mini YEKA yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Haftaya pazartesi itibarıyla güneş enerjisinde ilk mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.
İstanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen "Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını" konulu video konferansa katıldı.
Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Haftaya pazartesi itibarıyla güneş enerjisinde ilk mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.
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