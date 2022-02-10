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Ekonomi

Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle yarın bir araya gelecek.

Murat Temizer   | 10.02.2022
Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin temsilcileriyle yarın saat 14.00'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları ve mevcut durumu görüşecek.

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak.

Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor.

Bakan Dönmez ayrıca, şirket yetkililerinden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.


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