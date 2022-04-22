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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
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Ekonomi

Bakan Dönmez: Elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranı yüzde 0,6 oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin doğru olmadığını bildirdi.

Murat Temizer   | 22.04.2022
Bakan Dönmez: Elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranı yüzde 0,6 oldu

Ankara

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu kaydeden Dönmez, bunun toplam abone içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu belirtti.

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