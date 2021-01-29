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Ekonomi

Bakan Dönmez: Çin'e ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz

Bakan Dönmez, "Çin'e deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz" açıklamasında bulundu.

Murat Temizer,Büşranur Begçecanlı   | 29.01.2021
Bakan Dönmez: Çin'e ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih  Dönmez, "Çin'e deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz" açıklamasında bulundu.

Dönmez, "Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor. 2020'de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yaptık." dedi.

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