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Ekonomi

Bakan Dönmez: Bu yıl doğal gaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur

Bakan Dönmez, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının bu yıl daha yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl doğal gaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur." dedi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 13.12.2022
Bakan Dönmez: Bu yıl doğal gaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk Akım'da tam kapasiteye yakın çalışıldığını, kontrat kapasitesi ile boru kapasitesi arasında çok fark olmadığını söyledi.

Dönmez, doğal gaz depolarının sürekli kullanılacağı düşüncesinin yanlış olduğuna dikkati çekerek, "Depolar boru gazının karşılayamadığı ihtiyacı karşılamak için oluşturuldu. Kaynaklardan birinde sorun olabilir, geçen sene olduğu gibi. Onları dikkate aldığımızda depolar kritik." ifadelerini kullandı.

Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'nin (FSRU) ocakta devreye alınacağını aktaran Dönmez, Umman ile LNG alımı konusunda da müzakerelerin devam ettiğini ve olumlu olduğunu kaydetti.

Dönmez, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının bu yıl daha yüksek olduğunu belirterek, "Hem mevsimsel koşullar var hem de elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı bu yıl daha iyi. Geçen yıl kurak geçmişti. Onu mecburen gazla telafi ettik. Bu yıl doğal gaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl doğal gaz tüketimi 59,8 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

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