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Ekonomi

Bakan Dönmez "bor karbür" hakkında merak edilenlere ilişkin video paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor karbür konusunda merak edilenlere ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Zeynep Beyza Kılıç  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Bakan Dönmez "bor karbür" hakkında merak edilenlere ilişkin video paylaştı

Ankara

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Teknolojinin, üretimin, yeniliğin yüzyılında, bor ve teknolojinin yeni buluşma noktası bor karbüre dair merak edilenler 100 saniyede burada. Cevherden mücevhere bor karbür." ifadelerini kullandı.

Dünya bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 73'ünün Türkiye'de bulunduğuna işaret edilen videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Savunma sanayi, otomotiv, uzay ve havacılık, elektronik, nükleer endüstri, hepsi de bor elementi ve bor bileşiklerinin kullanıldığı stratejik sektörler. Türkiye yeni bir teknolojiyle tanışıyor: bor karbür. Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi kendi alanında ülkemizde ilk, dünyadaysa sayılı örneklerden bir tanesi. Borik asit ve bir miktar karbon kaynağı 2400 derecede gerçekleşen tepkimeyle bor karbüre dönüşüyor. Yüksek kimyasal tepkimeye ve yüksek sıcaklığa dayanıklı elmas ve kübik bor nitrürden sonra dünyanın en sert üçüncü malzemesi. Hem de düşük yoğunluğa sahip. Bor karbürle güçlendirilmiş bir çelik yelek. Normal bir çelik yeleğin üçte biri oranında hafif ve çok daha dayanıklı. Bu projeyle birlikte zırh üretimi için ham madde temininde dışa bağımlılık tarih olacak. Zırhlı araçlar, nükleer reaktör kontrol çubukları, roket yakıtı, helikopter pervanesi. Bor karbürün kullanıldığı stratejik ürünlerin yalnızca birkaç tanesi. Bu yatırımla Türkiye, dünya bor liderliğini perçinliyor ve yepyeni bir teknolojiye kavuşuyor."

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Toplamda 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretimi yapılacak.

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