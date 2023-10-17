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Ekonomi

Bakan Bolat'tan gayrimenkul sektöründeki spekülatif fiyat hareketleriyle mücadele mesajı

Ticaret Bakanı Bolat, gayrimenkul sektöründe spekülatif fiyat artışları kaynaklı tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırma azminde olduklarını söyledi.

Seda Tolmaç  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Bakan Bolat'tan gayrimenkul sektöründeki spekülatif fiyat hareketleriyle mücadele mesajı Fotoğraf: Raşit Aydoğan / AA

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan ve federasyon temsilcilerini Bakanlıkta kabul etti.

Burada yaptığı değerlendirmede Bakanlığın, ekonominin bütün sektörleriyle ilgili düzenleyici ve denetleyici yetkilere sahip olduğunu aktaran Bolat, bunlardan en önemlilerinin, taşınmaz ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalar olduğunu bildirdi.

Bakan Bolat, taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan tüm işletmelerin yetki belgesi alarak çalışmasını sağlamakta kararlı olduklarını ifade etti.

Gayrimenkul sektöründe yaşanan spekülatiflere karşı da mücadeleye devam ettiklerine işaret eden Bolat, "Gayrimenkul sektöründe son zamanlarda yaşanan değer algısından uzak ve spekülatif fiyat artışları kaynaklı tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırma azmindeyiz. Diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de daha adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa düzenlemesini yeniden tesis etmek üzere çalışmalarımızı bütün gücümüzle sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "Denetime ayırdığımız kadroların sayısını da artırıyoruz"

Bolat, tüketici mağduriyetine yol açan uygulamaların önlenmesi ve kayıt dışı çalışmaların engellenmesi amacıyla 31 Ağustos'ta yayımlanan yönetmelik kapsamında, sitelere ilan verenlere, kimlik ve yetki doğrulaması yapması yükümlülüğünün getirildiğini ve bunun 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

Vatandaşların güncel ekonomik konjonktür kaynaklı yaşadığı zorlukların suistimal edilmesine sebep olan satılık konut ilanlarına yönelik de inceleme ve denetimler yaptıklarını aktaran Bolat, "Bunun için ekipler kurduk. Geçen hafta başında kamuoyuyla paylaştığımız üzere, kayıt dışı ve manipülatif fiyat artış çabası içinde oldukları tespit edilen 540 kadar kişiye 54 milyon lirayı aşan ceza tebliği yapıldı. Bu denetimlerimiz hızlı bir tempoda devam edecek. Denetime ayırdığımız kadroların sayısını da artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, piyasaların normale dönmesi, alım ve satım işlemlerinin istikrarlı ve rekabetçi piyasa ortamında yapılması ile kayıt dışılığın engellenmesi yolundaki çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini, ihtiyaç duyulması halinde başka tedbirlerin de alınacağını dile getirdi.

TEMFED Başkanı Hacı Ali Taylan ise sektörün öncelikli sorunlarından birinin "kayıt dışı" emlakçılar olduğunu belirterek, bu emlakçıların tespiti konusunda denetimlerin artırılması talebinde bulundu.

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