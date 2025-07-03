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Ekonomi

Bakan Bolat: Yıl sonu enflasyonunun, TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğine inancımız tam

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu yıl sonu enflasyonunun,TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğine inancımız tam.Tüm ekonomik aktörlerin planlamalarını bu patikaya göre yapmaları önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Seda Tolmaç  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Bakan Bolat: Yıl sonu enflasyonunun, TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğine inancımız tam

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyonda yıl sonunda yüzde 20'li rakamları görme yolunda büyük bir aşama kaydedildiğini vurgulayan Bolat, 13 aydır gerileyen tüketici fiyatlarındaki enflasyonun haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 olduğunu, böylelikle son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

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Bolat, Mayıs 2024'e göre enflasyonun son 13 ayda 40,4 puan gerilediğini, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatların haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,27 düştüğünü, böylece yıllık enflasyonun yüzde 30,2 ile son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Mayısta da gıda enflasyonunun aylıkta yüzde 0,71'e gerilediğini anımsatan Bolat, aylık enflasyon oranlarında her ay, geçen yılın aynı aylarına göre düzenli gerileme ve iyileşme sürecinin kaydedildiğini vurguladı.

"Fahiş fiyat artışına yönelenlerin üzerine gidilmeye devam edilecek"

Bolat, yurt içi üretici fiyatlarında haziranda aylık enflasyonun 2,46, yıllık enflasyonun yüzde 24,45 olarak gerçekleştiğine işaret etti.

Aylık bazda en fazla yükselişin yüzde 1,93, yıllık bazda da yüzde 35,64 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçtiğini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir. Adil ve etkin bir şekilde işleyen ticaret ortamı ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en önemli koşuludur. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir."

"Olumlu etkileri daha belirgin hissetmeye devam edeceğiz"

Bolat, Bakanlık olarak uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret ve cari işlemler açığını düşürerek makro finansal istikrarı güçlendirdiklerini, enflasyonun düşürülmesine katkı sağladıklarını belirtti.

Yılın ilk 6 ayında kümülatif enflasyonun ise yüzde 16,67 olduğunun altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Son dönemde umut verici gerilemeler güçlü dezenflasyon programımızdaki kararlılığı yansıtmaktadır. Bu yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankamızın tahmin aralığında gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Bu doğrultuda, tüm ekonomik aktörlerin planlamalarını bu patikaya göre yapmaları önem arz ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımlar kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşlarımızın alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissetmeye devam edeceğiz."


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