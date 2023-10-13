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Ekonomi

Bakan Bolat, Türkiye ve Afrika ülkeleriyle ticaret hacmini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iletişimi daima güçlü tutarak karşılıklı ticaret hacmimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Bakan Bolat, Türkiye ve Afrika ülkeleriyle ticaret hacmini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nun ikinci gününde ikili görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı, Burkina Faso Endüstriyel Kalkınma, Ticaret, Zanaat ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı, Seyşeller Cumhuriyeti Yatırım, Girişimcilik ve Sanayi Bakanı, Afrika Birliği Kalkınma Ajansı Üst Yöneticisi ve Gabon Ticaret, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanıyla bir araya geldiğini bildiren Bolat şunları kaydetti:

"Türkiye, her daim Afrika ülkeleriyle eşit ortaklık, kardeşlik ve karşılıklı saygı temelinde ilişkiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iletişimi daima güçlü tutarak karşılıklı ticaret hacmimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

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