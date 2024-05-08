Dolar
32.25
Euro
34.69
Altın
2,315.63
ETH/USDT
2,994.70
BTC/USDT
62,087.00
BIST 100
10,247.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda konuşuyor. Ön iniş takımları arızalanan yabancı bir şirkete ait kargo uçağı, İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie’yi kabul etti. - VTR -
logo
Ekonomi

Bakan Bolat: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Ticaret Bakanı Bolat, martta 51,6 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin nisanda 52,3'e yükselerek son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

Serhat Tutak  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Bakan Bolat: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayına ilişkin İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerini değerlendirdi.

Martta 51,6 olan endeksin nisanda 52,3'e yükselerek son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktığına işaret eden Bolat, "İhracat pazarlarında talep koşullarının güçlenme eğilimi, ikinci çeyreğin başlangıcında da devam etti. Nisan ayında önemli ihracat pazarlarımızın çoğunluğunda üretim artarken, veriler Almanya ve Fransa'da ekonomik daralmanın sona yaklaştığı yönünde sinyal verdi." ifadelerini kullandı.

Bolat, 2023 itibarıyla, toplam ihracat hacminin yüzde 47'sini oluşturan en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği 8 ekonominin nisanda genişleme kaydettiğini belirtti.

Birleşik Krallık ve İspanya'nın üretiminde güçlü artışlar görüldüğünü bildiren Bolat, "ABD, Rusya ve İtalya'da ekonomik aktivite artış eğilimini sürdürdü. Suudi Arabistan, Hindistan, Brezilya ve Endonezya'daki güçlü talep koşulları dikkat çekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, ihracatın 2024'ün ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artışla 82 milyar 873 milyon dolara yükseldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, katma değeri yüksek ürün ve pazar çeşitlendirmesine yönelik hayata geçirdiğimiz politika ve stratejilerle küresel ekonomi ve ticaretindeki payımızı artırmaya amaçlıyoruz. Dış talep koşullarındaki iyileşmelerden en iyi şekilde faydalanarak ihracat hedeflerimize ulaşmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'yu kabul etti
'Birlikte hayata geçirdiğimiz projeler, dünya enerji ve ulaştırma haritalarını değiştirdi'
Gazze'ye yardım ulaştıracak "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" Mersin'den uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti
İstanbul'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Benzer haberler

Bakan Bolat: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Bakan Bolat: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Hava yolu yolcu trafiği rekor tazeledi

Güney Kore, son 51 yılın en sıcak nisan ayını geride bıraktı

Sanayide yapay zeka kullanımı üretimde daha fazla öngörülebilirlik sağlıyor

Sanayide yapay zeka kullanımı üretimde daha fazla öngörülebilirlik sağlıyor
Türkiye'de 54 ilin ihracatı ocak-nisan döneminde arttı

Türkiye'de 54 ilin ihracatı ocak-nisan döneminde arttı
Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet