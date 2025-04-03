Dolar
37.94
Euro
42.19
Altın
3,075.07
ETH/USDT
1,777.10
BTC/USDT
82,277.00
BIST 100
9,523.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bolat: Enflasyondaki düşüşün devam etmesi ekonomideki olumlu gelişmelerin hızlandığını göstermektedir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyondaki düşüş, işsizliğin son 13 yılın en düşük rakamına gerilemesi, ekonomik büyüme ile mal ve hizmet ihracatındaki artışın devam etmesinin ekonomideki olumlu gelişmelerin hızlandığının göstergesi olduğunu bildirdi.

Seda Tolmaç  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Bakan Bolat: Enflasyondaki düşüşün devam etmesi ekonomideki olumlu gelişmelerin hızlandığını göstermektedir

Ankara

Bolat, mart ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Yıllık TÜFE'nin yüzde 38,1 ile son 39 ayın en düşük değerine gerilediğine işaret eden Bolat, aylık enflasyonun yüzde 2,46 ile yatay seyrettiğini belirtti.

Bolat, son 10 ayda yıllık enflasyonun 37,4 puanlık düşüşle yüzde 75,5'ten yüzde 38,1'e gerilediğinin altını çizerek, "Enflasyondaki düşüş, ekonomik büyümenin devam etmesi, işsizlik oranında son 13 yılın en düşük rakamına gerileme, mal ve hizmet ihracatındaki artışın devam etmesi ülke ekonomisindeki olumlu gelişmelerin hızlandığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Adil ve etkin şekilde işleyen ticaret ortamının ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en önemli koşulu olduğuna dikkati çeken Bolat, bu kapsamda, vatandaşların "fahiş fiyat" sonucunda mağdur olmalarını engellemek için mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

"Türkiye ekonomisi dengeli şekilde büyümeye devam etti"

Bolat, hükümetin ve ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret ve cari işlemler açıklarını düşürerek makro finansal istikrarı güçlendirdiklerini, böylece enflasyonun düşürülmesine katkı sağladıklarını bildirdi.

Küresel ekonomideki zorlu ve belirsiz ortama rağmen Türkiye ekonomisinin dengeli şekilde büyümeye devam ettiğini ifade eden Bolat, ekonominin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3 büyüdüğünü, bu kapsamda 18 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürdüğünü anımsattı.

Bolat, ülke ekonomisinin 2024'te yüzde 3,2 reel büyüme başarısı gösterdiğine, şubatta işsizlik oranının yüzde 8,2 ile yaklaşık 13 yılın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ederek, yıllık enflasyonun da mart ayında yaklaşık üç yılın en düşük düzeyine indiğini vurguladı.

Yİ-ÜFE'deki değişimin geçen ay bir önceki aya göre yüzde 1,88 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Böylece yıllık enflasyon yüzde 23,5 ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Çekirdek TÜFE endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE), yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,8 puan gerileyerek yüzde 37,42 olmuştur. Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 3,4 puan gerileyerek yaklaşık son iki yılın en düşük seviyesi olan yüzde 56,34 olmuştur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Bağcılar'da silahla yaralandıktan sonra şehit olan bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı
"30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" çerçevesinde birçok ülkede etkinlik ve paneller düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı
Düzce'deki yaylalar, kışın ve ilkbaharın izlerini taşıyor

Benzer haberler

Bakan Bolat: Enflasyondaki düşüşün devam etmesi ekonomideki olumlu gelişmelerin hızlandığını göstermektedir

Bakan Bolat: Enflasyondaki düşüşün devam etmesi ekonomideki olumlu gelişmelerin hızlandığını göstermektedir

Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, milli ekonomi kazandı

Bakan Bolat, muhalefetin alışveriş boykotu çağrılarının sonuçsuz kaldığını bildirdi

Bakan Şimşek: Piyasalardaki dalgalanmanın enflasyona etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz

Bakan Şimşek: Piyasalardaki dalgalanmanın enflasyona etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon süreci 10 aydır kesintisiz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon süreci 10 aydır kesintisiz devam ediyor
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet