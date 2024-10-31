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Ekonomi

Bakan Bolat: Bulgaristan ile yakından çalışmayı arzu ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve yeşil mutabakat başta olmak üzere Bulgaristan ile yakından çalışmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Bakan Bolat: Bulgaristan ile yakından çalışmayı arzu ediyoruz

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformu X'teki hesabından, Balkan İş ve Yatırım Forumu kapsamında Bulgaristan Yenilik ve Büyüme Bakanı Rosen Karadimov ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Dost ve komşu ülke Bulgaristan'ın Yenilik ve Büyüme Bakanı Karadimov ve heyeti ile bir araya geldiğini belirten Bolat, görüşmede ikili işbirliği alanlarını, gümrük konularını ve karşılıklı yatırım fırsatlarını ele aldıklarını ifade etti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak komşumuz Bulgaristan ile iyi komşuluk temelinde yürüttüğümüz politikalar ikili ticaret hacmimize de olumlu yansımakta ve işbirliğimizi güçlendirerek sürdürme noktasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve yeşil mutabakat başta olmak üzere Bulgaristan ile yakından çalışmayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle ülkemizde ağırladığımız Sayın Bakan'a ve heyetine teşekkür ediyor, gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ilişkilerimizi ilerletmeye katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Bakan Bolat, Kosova Kalkınma Bakanı Damka ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı X'ten, Balkan İş ve Yatırım Forumu kapsamında, Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Edirne'nin ev sahipliğinde düzenlenen forum çerçevesinde, Kosova Kalkınma Bakanı Damka ve heyeti ile bir araya geldiklerini bildiren Bolat, iki ülke ticaret hacmini artırma noktasında atılacak adımları, iki ülke arasında JETCO mekanizmasının kurulmasını ve Türk yatırımcıların Kosova'da üstlenebilecekleri projeleri ele aldıklarını aktardı.

Bolat, paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye olarak, dost ve kardeş ülke Kosova ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Bu kapsamda iki ülke arasında yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Forum kapsamında ülkemizde bulunan kıymetli Bakanımızı ve heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duydum."

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