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Ekonomi

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji projelerinde izin süreçlerinin hızlanacağını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve maden alanlarında yatırımların önünü açacak düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclise sunulduğunu belirterek, "İzin süreçleri hızlandırılacak." ifadesini kullandı.

Gülşen Çağatay  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji projelerinde izin süreçlerinin hızlanacağını bildirdi

Ankara

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, enerji ve maden alanlarında yatırımların önünü açacak düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclise sunulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Düzenleme ile özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçleri hızlandırılacak. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), orman izinleri, imar izinleri gibi uzun ve karmaşık bürokratik işlemlerin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak yeni bir mekanizma devreye girecek. Böylece 48 ayı bulabilen izin süreçleri 18 aya kadar düşürülebilecek."

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Maden alanında yatırımcıların karşılaştığı belirsizliklerin en aza indirileceğini ifade eden Bayraktar, "Ruhsat ve izin süreçlerinde öngörülebilirlik sağlanacak, kamusal denetim ve çevresel sorumluluk güçlendirilecek ve kamu gelirlerinde azalma olmadan sektör desteklenecek. Enerji ve madenlerde arz güvenliğimizi güçlendirecek ve cari açığı azaltacak bu düzenlemenin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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