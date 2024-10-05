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Ekonomi

Bakan Bayraktar, kıtalar arası enerji çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio ile ülkenin offshore sahalarında hidrokarbon alanında işbirliklerinin değerlendirildiğini bildirdi.

Gülşen Çağatay  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Bakan Bayraktar, kıtalar arası enerji çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Bayraktar paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Sao Tome ve Prinsipe'nin offshore sahalarında hidrokarbon alanında geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik. Somali’yle yaptığımız anlaşmayla başlattığımız kıtalar arası çalışmalarımızı genişletmek için uluslararası enerji diplomasimizi sürdürüyoruz."

Somali sularında işbirliği ve keşif çalışmaları

Öte yandan, bugün, Türkiye-Somali ilişkileri için kritik bir anı işaret ediyor.

Türkiye'nin denizcilik alanındaki gururu olan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir veda töreninin ardından Somali'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

Bu misyon, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması sayesinde mümkün hale geldi ve Somali sularında işbirliği ve keşif çalışmalarının artması için zemin hazırlıyor.

Bu anlaşma Savunma ve Ekonomi İşbirliği Çerçeve anlaşmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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