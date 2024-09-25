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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve kaleci Mert Günok, Ajax ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenliyor
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Ekonomi

Bakan Bayraktar, ABD'de şirket yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ülkemiz, yatırımcılara yeni reformlarla öngörülebilir bir piyasa ve enerji dönüşüm sürecinde geniş yatırım potansiyeli vadediyor." ifadesini kullandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Bakan Bayraktar, ABD'de şirket yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Bayraktar, X sosyal medya hesabından, ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

New York'ta 15. Türkiye Yatırım Konferansı marjında Türk ve ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Finans dünyasından madene, nükleerden petrokimyaya kadar farklı alanlardan şirketlerle geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz toplantıda özellikle yenilenebilir enerji alanındaki uzun soluklu planlarımızı anlattık. Ülkemiz, yatırımcılara yeni reformlarla öngörülebilir bir piyasa ve enerji dönüşüm sürecinde geniş yatırım potansiyeli vadediyor. Özel sektör, Türkiye enerji sektörünün dinamik yapısının sunduğu fırsatları değerlendirirken biz de iş dünyasının önünü açarak onların yanında olmaya devam ediyoruz."

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