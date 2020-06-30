Bakan Albayrak oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakan kadın için devreye girdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakan Gülşen Hayta'nın mağduriyetini giderdiklerini bildirdi.
Ankara/Çankırı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gülşen Hayta gibi koca yüreklerin daima yanında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir."
Gülşen Hayta, oğlunun eğitimi ve kendi geçimlerini sağlamak için yardımlar sonucu biriktirdiği yaklaşık 15 bin lirayı evin odasındaki sobaya sakladığını ancak daha sonra paranın orada olduğunu unutarak sobayı yaktığını belirtmişti. Hayta, yanan paralar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çankırı Valiliğine başvurduğunu ifade etmişti.
Hayta: Biz çok güzel bir milletizGülşen Hayta ise gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın duyulmasının ardından çok sayıda yardımseverin kendisini arayarak yardım talebinde bulunduğunu söyledi.
Merkez Bankasından da kendisine çok yardımcı olunduğunu, zararının karşılandığını belirten Gülşen Hayta, "Türkiye'nin hemen hemen her yerinden çok sayıda hayırseverimiz aradı. Şunu anladım ki devletimiz her ne yaparsak yapalım yanımızda. Desteğini, hizmetini, merhametini esirgemiyor bizden. Allah bin kere razı olsun, devletimize zeval vermesin." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da kendisini aradığını anlatan Hayta, şunları kaydetti:
"Bakanımızın araması beni çok onurlandırdı, şereflendirdi. Mağduriyetimi, sıkıntımı, problemi konuştuk. Sıkıntının giderileceğini söyledi. Telefonunu gece gündüz arayabileceğimi söyledi. Bakanın böyle söylemesi beni çok onurlandırdı. Allah hepsinden razı olsun, çok ilgilendiler, çok duyarlı davrandılar. Bütün hayırseverlerden Allah razı olsun, benim mağduriyetim giderildi. İnşallah benim gibi sıkıntıda olan herkesin Rabb'im yar ve yardımcısı olsun. Biz çok güzel bir milletiz. Bunu bir kez daha görmüş oldum. Ben sıkıntımı giderdim, daha fazlasını da istemiyorum. Allah olmayanlara da yardım etsin. Beni arayanlara teşekkür ediyorum." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.