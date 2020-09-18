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Ekonomi

Bakan Albayrak: OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra Kovid-19 salgınından "en az etkilenecek" üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 18.09.2020
Bakan Albayrak: OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından "en az etkilenecek" üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisiyle değişecek." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından OECD'nin ülkelere göre 2020 büyüme tahminlerinin yer aldığı video paylaştı.

OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra salgından "en az etkilenecek" üçüncü ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisiyle değişecek. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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