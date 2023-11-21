Dolar
28.80
Euro
31.52
Altın
1,988.00
ETH/USDT
2,007.20
BTC/USDT
37,174.00
BIST 100
7,981.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Ekonomi

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü'nü kapsayan 24-30 Kasım haftasında öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlere 24-30 Kasım'da yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat tren biletlerinde uygulanacak indirim hakkında bilgi verdi.

Öğretmenlerin haklarının ödenemeyeceğini belirten Uraloğlu, "Öğretmenler Günü haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım'da YHT ile ana hat trenlerimizde öğretmenlerimize yüzde 50 indirim uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Özel okullardaki öğretmenleri de kapsıyor

Uraloğlu, bu indirimden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bakanlık tarafından onaylanmış her derecedeki resmi ve özel okullarda çalışan tüm öğretmenlerin faydalanacağını bildirdi. Uraloğlu, uygulama, araştırma merkezleri dahil yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanlarıyla Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlerin de indirimden yararlanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesinin yeterli olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kendilerini birinci sınıf, diğer insanları ise ikinci-üçüncü sınıf gören ülkeler var
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "5 puanlık prim indirimi"ne ilişkin paylaşım
Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ara tatilde YHT'lerde rekor tazelendiğini duyurdu

Görme engelli rehberlik öğretmeni öğrencilere kariyer hedefi çiziyor

Milli Eğitim Bakanlığı "eğitimde fark yaratan" öğretmenleri ağırlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı "eğitimde fark yaratan" öğretmenleri ağırlayacak
Limanlar yeni teşviklerle "yeşil dönüşüm"de öncü olacak

Limanlar yeni teşviklerle "yeşil dönüşüm"de öncü olacak
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı

MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet