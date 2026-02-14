Aydın'da deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek arıtma tesisi için imzalar atıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Didim Akbük Deniz Suyu Arıtma Tesisi'ni hayata geçirecek bir adım attıklarını bildirdi.
Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
İki kurum arasında imzaları atılan protokole yönelik bilgi veren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokolle, ülkemizde ilk örneklerinden biri olacak Didim Akbük Deniz Suyu Arıtma Tesisi'ni hayata geçirecek bir adım atıyoruz. Günlük 10 bin metreküp deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürecek tesisle, kuraklık riskine karşı alternatif ve sürdürülebilir bir su kaynağı oluşturacağız. Bu stratejik yatırımla, Akbük'ün içme suyu arz güvenliğini güçlendiriyor, iklim değişikliğine karşı dirençli bir altyapı inşa ediyoruz. Aydın'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun."