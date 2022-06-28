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Ekonomi

Ayçiçeğinin gelişimi Edirne'de verim ve rekolte beklentisini artırdı

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, "Tam gelişim süreci de güzel geçerse dekarda ortalama 300 kilogram verime ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Gökhan Zobar   | 28.06.2022
Ayçiçeğinin gelişimi Edirne'de verim ve rekolte beklentisini artırdı

Edirne

Edirne'de yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde yağış ve uygun sıcaklıkların etkisiyle gelişimin iyi olması, üreticilerin verim ve rekolte beklentisini artırdı.

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, Türkiye'nin ayçiçeği deposu Trakya'da tarlaların sarıya boyandığını söyledi.

Ayçiçeği ekiminin ardından mevsim şartlarının da güzel gittiğini anlatan Kaya, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Bitki gelişiminin iyi olduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Çıkışlar gayet güzel şekilde tamamlandı. Bu anlamda ayçiçeği gayet iyi başladı sezona. Yağmurlar da tam zamanında yağdı. Özellikle ayçiçeği için yağış çok önemli. Ayçiçeğinin stres yaşamaması için yağış ve sıcaklık koşullarının istenen seviyede olması gerekli. Özellikle ayçiçeği şu anda tablasını doldurma döneminde. Bu günleri de yağışlı ve belli serinlikte güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Tam gelişim süreci de güzel geçerse dekarda ortalama 300 kilogram verime ulaşacağımızı düşünüyorum."

Üretici Hüseyin Yağyemez ise ayçiçeği gelişiminden memnun olduklarını ifade etti.

Mevsim şartlarının iyi ilerlediğini aktaran Yağyemez, "Gelişim anlamında iyi, çiçek döneminde güzel bir yağış bekliyoruz. Yağışın olması halinde dekarda 50 kilogram artar. Güzel bir yağmur olursa inşallah dekarda 250 kilogramı bulur." dedi.

Bir diğer üretici Hasan Yıldırım da ayçiçeğinde çıkışların ve çiçeklenme döneminin güzel geçtiğini bir olumsuzluk olmaması halinde yüksek verim beklediklerini vurguladı.


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