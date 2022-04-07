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Ekonomi

Avrupa'nın LNG yatırımları için 5 yıldan fazla süreye ihtiyacı var

Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği Genel Sekreteri Demoury, Avrupa'nın LNG için beş yıllık bir sürede yatırımlarını tamamlayacağını düşünmenin doğru olmadığını söyledi.

Murat Temizer   | 07.04.2022
Avrupa'nın LNG yatırımları için 5 yıldan fazla süreye ihtiyacı var

Ankara

Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği Genel Sekreteri Vincent Demoury, Avrupa'nın şu anda enerjide sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alternatifi konusuna fazla iyimser yaklaştığını belirterek, "LNG için beş yıllık bir sürede yatırımların tamamlanacağını düşünmek doğru değil. Bence 2030'a değil, 2040'a bakmamız gerekiyor." dedi.

Demoury, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Gas Infrastructure Europe (GIE)" tarafından düzenlenen konferansta, doğal gaz konusunda nihai yatırım kararlarının alınması gerektiğini söyledi.

LNG yatırımları için zamanın önemli bir unsur olduğunu aktaran Demoury, "Doğal gaz ve LNG konusunda yapılacak yatırımlarda 2030'dan bahsediliyor. Beş yıllık sözleşmelerde hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. LNG için beş yıllık bir sürede yatırımların tamamlanacağını düşünmek doğru değil. Bence 2030'a değil 2040'a bakmamız gerekiyor. Kimse beş yıllık sözleşmeleri düşünmüyor. Avrupa şu anda LNG konusunda fazla iyimser bir yaklaşım sergiliyor." diye konuştu.

Avrupa, yıllık tükettiği doğal gazın yüzde 40'ına denk gelen 155 milyar metreküplük kısmını Rusya'dan satın alıyor. Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte doğal gazda alternatif arayışına giren Avrupa'da öne çıkan alternatiflerden biri LNG olarak dikkati çekiyor.

Rusya'dan aldığı 15 milyar metreküplük LNG'yi ABD'den alarak ikame etmeyi planlayan Avrupa, kalan 140 milyar metreküplük boru gazı için LNG dahil alternatifleri gündeme getiriyor.

LNG altyapılarının kısa bir sürede kurulması ve aktif hale getirilmesi teknik açıdan mümkün görünmüyor.

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