Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da iki bakanlık arasındaki "İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılıyor.
Ekonomi

Avrupa'nın en değerli şirketi yılın üçüncü çeyreği itibarıyla ASML oldu

Avrupa piyasalarında yılın üçüncü çeyreğinde en değerli şirket Hollandalı yarı iletken devi ASML olurken, bölgede teknoloji ve moda sektörü dikkati çekiyor.

Mahmut Çil  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
İstanbul

Ocak-eylül döneminde Avrupa'da başta ABD'deki tarifelere yönelik gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Öte yandan, şirketlerin finansman maliyetlerindeki gelişmeler de bölge piyasalarında hissedilirken Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 3 temel politika faizinde yılbaşından beri 100 baz puan gevşemeye gitmesi şirketlerin finansman maliyetlerini düşürdü.

Yoğun geçen 9 ayın sonunda bölgenin en değerli şirketi Hollandalı yarı iletken imalatçısı ASML olurken, bölgedeki en değerli 10 şirketten 3'ü Hollandalı, 3'ü Fransız, 2'si Alman, 1'i Danimarkalı ve 1'i İspanyol şirketlerden oluştu.

ASML'nin piyasa değeri eylül sonu itibarıyla 375 milyar 760 milyon dolara ulaştı.

ASML'yi piyasa değeri sıralamasında çevrim içi hizmetler ve yazılım alanında hizmet veren Alman şirket SAP takip etti. SAP 311 milyar 190 milyon dolarlık değeriyle Almanya'nın en değerli şirketi oldu.

Bölgede moda ve lüks giyim markaları öne çıkıyor

Avrupa'da en değerli şirketler listesinde öne çıkan diğer bir sektör ise moda sektörü oldu. 10 şirketten 3'ü moda ve lüks giyim alanında faaliyet gösterirken şirketlerden 2'si Fransız ve 1'i İspanyol markalarından oluştu.

Avrupa'nın en değerli üçüncü şirketi olan Fransız moda ve lüks giyim firması LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton'un piyasa değeri ise 306 milyar 460 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Louis Vuitton'u 303 milyar 20 milyon dolarla Hollandalı yatırım grubu Prosus takip etti.

Listenin 5. sırasında 255 milyar 610 milyon dolarlık piyasa değeriyle Fransız moda markası Hermes yer aldı. Hermes'i 241 milyar 930 milyon dolarla Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk izledi.

Sıralamanın geri kalanı ise 231 milyar 310 milyon dolarla Fransız kozmetik ürün üreticisi L'Oreal, 209 milyar 430 milyon dolarla Alman teknoloji şirketi Siemens, 181 milyar 270 milyon dolarla Hollanda merkezli uçak üreticisi Airbus ve 171 milyar 860 milyon dolarla İspanyol hazır giyim grubu Inditex'ten oluştu.

Avrupa'da devler liginin 9 ayda en çok kazandıranı Prosus oldu

Yılın son çeyreğine girerken Avrupa'nın en değerli 10 firmasından pay piyasalarında en iyi performansı sergileyen şirket Prosus oldu. Prosus'un hisse senedi fiyatı geçen yılın sonundan bu yana yüzde 56,30 yükselerek 59,94 avroya çıktı.

Hollanda merkezli teknoloji yatırım şirketi olan Prosus, özellikle gelişmekte olan pazarlarda dijital platformlara yaptığı yatırımlarla öne çıkıyor. Portföyündeki önemli ağırlıktaki varlıklardan olan Çinli teknoloji şirketi Tencent'in hisselerinin toparlanması ve teknoloji hisselerine yönelik küresel risk iştahının artması şirketin borsa performansındaki önemli etmenler olarak sıralanıyor.

Yılbaşından bu yana en çok değer kazanan Prosus'u yüzde 27,54 değer kazancıyla Airbus takip etti. Airbus, son zamanlarda aldığı siparişler ve rakibi Boeing'in 737 MAX uçakları sebebiyle yitirdiği pazar payını doldurmasıyla biliniyor.

Airbus'un ardından yüzde 22,01 yükselişle ASML, yüzde 21,55 artışla Siemens, yüzde 7,80 primle L'Oreal yer aldı.

3. çeyrek sonu itibarıyla Asya'nın en değerli 6'nci şirketi konumunda bulunan Novo Nordisk'in hisseleri ise yılbaşından bu yana yüzde 44,79 düşüşle 344,65 Danimarka kronuna geriledi. Dünya çapında 78 bin 400 kişiyi istihdam eden Danimarka merkezli ilaç şirketi eylül ayında yeniden yapılanmaya giderek 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirmişti.

Novo Nordisk'ten yapılan açıklamada, kaynakları diyabet ve obezite alanındaki büyüme fırsatlarına yönlendirmek amacıyla yeniden yapılanmaya gidileceği belirtilmişti.

Öte yandan, moda ve lüks giyim markalarının hisselerindeki düşüş de dikkati çekti. Yılın 9 ayında LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hisseleri yüzde 18,10, Hermes hisseleri yüzde 10,29, Inditex hisseleri yüzde 5,38 düştü. Alman teknoloji şirketi SAP'ın hisseleri ise bu dönem yüzde 3,55 azaldı.

Avrupa'nın en değerli 10 şirketinin piyasa değerleri, sektörleri ve hisse fiyatlarının yılbaşından bu yana yüzdesel farkları şöyle:

SıraŞirketPiyasa Değeri (Dolar)ÜlkesiSektörDeğişim Oranı
1ASML375 milyar 760 milyonHollandaTeknoloji%22,01
2SAP311 milyar 190 milyonAlmanyaTeknoloji%-3,55
3LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton306 milyar 460 milyonFransaModa%-18,10
4Prosus303 milyar 20 milyonHollandaFinans%56,30
5Hermes255 milyar 610 milyonFransaModa%-10,29
6Novo Nordisk241 milyar 930 milyonDanimarkaİlaç%-44,79
7L'Oreal231 milyar 310 milyonFransaKozmetik%7,80
8Siemens209 milyar 430 milyonAlmanyaTeknoloji%21,55
9Airbus181 milyar 270 milyonHollandaHavacılık%27,54
10Inditex171 milyar 860 milyonİspanyaModa%-5,38
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
