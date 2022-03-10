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Ekonomi

Avrupa'nın arz güvenliğine katkı için TANAP'la tam kapasite doğal gaz gönderiliyor

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın, 1 Ocak 2022 itibarıyla Avrupa'ya yıllık doğal gaz taşıma miktarı 10,5 milyar metreküpe yükseldi ve iki hattın toplam taşıma kapasitesinde "plato dönemi" olarak adlandırılan 16,2 milyar metreküpe ulaşıldı.

Murat Temizer   | 10.03.2022
Avrupa'nın arz güvenliğine katkı için TANAP'la tam kapasite doğal gaz gönderiliyor Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Ankara

AA muhabirinin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, söz konusu boru hattı, Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz gaz sahalarında üretilen Azerbaycan doğal gazını, Güney Gaz Koridoru kapsamında, Türkiye çıkış noktalarından BOTAŞ’ın ulusal doğal gaz iletim sistemine bağlayarak Türkiye’ye ve Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan çıkış noktasından da Trans-Adriyatik Boru Hattı’na ulaştırarak Avrupa'ya taşıyor.

Türkiye ve Azerbaycan açısından stratejik öneme sahip olan TANAP’ın yapım çalışmaları iki aşamada tamamlandı.

Gürcistan-Türkiye sınırından Eskişehir'de bulunan çıkış noktasına kadar olan kısmı 30 Haziran 2018'de devreye alındı ve BOTAŞ’a ticari gaz teslimine başlandı. Ayrıca, Eskişehir'den Türkiye-Yunanistan sınırına kadar olan kısmı ise Ekim 2019 sonunda devreye alındı. Avrupa'daki tesislerinin devreye alınmasıyla birlikte, 31 Aralık 2020 itibarıyla TAP Boru Hattı üzerinden Avrupa’ya ticari gaz akışı başladı.

TANAP kapsamındaki ticari operasyonlar, ilgili anlaşmalara göre yürütüldü ve 1 Ocak 2022 itibarıyla Avrupa için yıllık doğal gaz taşıma miktarı 10,5 milyar metreküpe yükseldi.

Söz konusu tarih itibarıyla hem Türkiye hem de Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında "plato dönemi" olarak adlandırılan tam kapasiteye yani yıllık 16,2 milyar metreküpe çıkıldı.

Ticari operasyonların başladığı günden itibaren TANAP sistemi üzerinden Türkiye’ye teslim edilen yıllık doğal gaz taşıma miktarı 15 milyar metreküpe, Avrupa’ya teslim edilen doğal gaz miktarı ise 10 milyar metreküpe ulaştı.

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