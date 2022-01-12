Dolar
13.81
Euro
15.69
Altın
1,818.92
ETH/USDT
3,306.50
BTC/USDT
43,096.00
BIST 100
2,062.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avrupa'da yer altı depolama tesislerindeki gazın yarıdan fazlası tükendi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 55,6'sının kullanıldığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 12.01.2022
Avrupa'da yer altı depolama tesislerindeki gazın yarıdan fazlası tükendi

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki depolama tesislerindeki gazın hızla azaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 55,6'sına karşılık gelen 26,6 milyar metreküp şimdiden kullanıldı. Söz konusu tesislerdeki doğal gaz miktarının, bu sezon için tarihin en düşük seviyesinde olduğunu belirtmek gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğal gaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların geçen yıldan itibaren rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman parlamentosunda Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı
Kanada'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlardan sağlık vergisi alınacak
Putin, Kovid-19 vakalarında ani artışların olabileceğini söyledi
Omicron, aşısızlar ve aşısız ek hastalığı olanlarda Delta gibi ölümcül olabiliyor

Benzer haberler

Avrupa'da yer altı depolama tesislerindeki gazın yarıdan fazlası tükendi

Avrupa'da yer altı depolama tesislerindeki gazın yarıdan fazlası tükendi

Elektrik fiyatları tüm dünyada artıyor

GAZBİR: Doğal gaz, kömür ve LPG'den daha ekonomik ve çevreci

Türkiye'de elektrik tüketimi geçen yıl yüzde 12 arttı

Türkiye'de elektrik tüketimi geçen yıl yüzde 12 arttı
Enerji krizi Avrupa'yı LNG'ye yönlendirdi

Enerji krizi Avrupa'yı LNG'ye yönlendirdi
Enerji krizinin dünyayı derinden etkilemeye devam edeceği öngörülüyor

Enerji krizinin dünyayı derinden etkilemeye devam edeceği öngörülüyor