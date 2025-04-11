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Ekonomi

Avrupa'da gaz fiyatları tarife restleşmesi haftasında yüzde 20 düşüş gösterdi

Avrupa'da gaz fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifelerini açıklamasının ardından tırmanan tansiyon ve tarifelerin küresel ekonomide yaratacağı durgunluk endişeleri nedeniyle, bir haftada yüzde 20 geriledi.

Nuran Erkul Kaya  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Avrupa'da gaz fiyatları tarife restleşmesi haftasında yüzde 20 düşüş gösterdi

Londra

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de megavatsaat başı gaz fiyatı 2 Nisan'da 41,2 avrodan kapandı.

ABD Başkanı Trump'ın ülkesi için "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği ve ticaret ortaklarına karşılıklılık esaslı gümrük vergilerini duyurduğu 2 Nisan'ın üzerinden geçen bir haftada Avrupa'da gaz fiyatları keskin şekilde düşüş gösterdi.

Avrupa'da megavatsaat başı gaz fiyatı 3 Nisan'da 39,2 avrodan açılırken, kayıplarını yeni haftaya taşıdı.

ABD ve Çin arasındaki tarife restleşmesinin şiddetini artırarak sürmesi de fiyatlardaki düşüş hızını tırmandırdı.

Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları 2 Nisan'dan sonra yüzde 20 geriledi. Fiyatlar, bu hafta başından itibaren ise yüzde 9,2 azaldı.

Bu gerilemeyle, gaz fiyatları Mayıs 2024'ten beri en düşük seviyesine çekildi.

Küresel ekonomi ve Çin'in gaz talebinde potansiyel zayıflama, fiyatları baskılıyor

Tarifeler sonrası küresel ekonomide durgunluk yaşanacağına yönelik tahminler ve bu durgunluğun gaz talebini zayıflatacağına ilişkin endişeler, fiyatlardaki düşüşü tetikledi.

Ayrıca, Çin'in ABD'ye karşı açıkladığı misilleme tarifelerinin ardından, ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinin Çin ve Asya yerine daha fazla Avrupa'ya yönelebileceğine ilişkin beklentiler de gaz fiyatlarındaki gerilemede etkili oldu.

Öte yandan, Çin ve ABD arasındaki tarife restleşmesi sonrası Çin'de ekonomik büyümenin yavaşlaması ve özellikle sanayide gaz tüketiminin aşağı yönlü seyri, Çin'in toplam gaz talebine yönelik endişeleri artırdı.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, tarifelerin ekonomik etkileri nedeniyle Çin ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4 ve 2026 için yüzde 3,5'e indirdi. Banka, daha önce Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ve 2026'da yüzde 4 büyüyeceğini tahmin etmişti.

ABD ve Çin arasındaki son açıklamaların ardından, Çin'in ABD'ye yüzde 84 misilleme vergisi sonrası ABD karşılıklılık esaslı gümrük tarifesi kapsamında Çin'e yüzde 125 vergi uygulayacağını duyurdu. İki ülke arasındaki "kısasa kısas" yaklaşımı, küresel ekonomi ve ticarete ilişkin belirsizlikleri giderek artırıyor.

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