Dolar
39.43
Euro
45.48
Altın
3,415.49
ETH/USDT
2,514.10
BTC/USDT
104,593.00
BIST 100
9,123.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avrupa'da gaz fiyatları, İsrail'in İran'a saldırısının ardından yüzde 4 yükseldi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları İsrail'in İran'a saldırısının ardından güne yüzde 4 yükselişle başlarken, son 5 haftanın en büyük artışı görüldü.

Nuran Erkul Kaya  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Avrupa'da gaz fiyatları, İsrail'in İran'a saldırısının ardından yüzde 4 yükseldi

Londra

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı dün 36,2 avrodan kapandı, bugün 37,7 avrodan açıldı.

Güne yüzde 4 yükselişle başlayan fiyatlar, TSİ 11.00 itibarıyla 37,4 avro seviyesinde seyrediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Küresel enerji tedariki açısından kilit öneme sahip Orta Doğu bölgesinde riskin artması ve daha geniş çaplı bir savaş ihtimali piyasalarda endişeleri artırırken, Avrupa'da gaz fiyatlarında son 5 haftanın en büyük artışı görüldü.

Gerilim nedeniyle özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve petrol tedariki için kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların aksayabileceğinden, gemilerin boğazı kullanmaktan kaçınması durumunda ise sevkiyatlarda gecikmeler yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

Rus gaz tedarikinin büyük bölümünü kaybetmesinin ardından Avrupa'da LNG talebinin yükselmesi nedeniyle LNG tedariki kıta için önem arz ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava yolu şirketleri İsrail’in İran saldırısının ardından bölgeye uçuşları iptal etti
İstanbul'da uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyonda 2,5 milyondan fazla hap ele geçirildi
Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangına müdahale ediliyor
Türk Kızılay 2,3 milyon gönüllü kan bağışçısıyla dünyada 3'üncü oldu

Benzer haberler

Avrupa'da gaz fiyatları, İsrail'in İran'a saldırısının ardından yüzde 4 yükseldi

Avrupa'da gaz fiyatları, İsrail'in İran'a saldırısının ardından yüzde 4 yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet