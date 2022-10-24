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Ekonomi

Avrupa'da doğal gaz fiyatı ılımlı hava koşullarıyla yüzde 13,5 geriledi

Avrupa'da doğal gazın fiyatı, ılıman hava koşulları ve birçok ülkede gaz depolarının dolmasıyla yüzde 13,5 geriledi.

Bahattin Gönültaş   | 24.10.2022
Avrupa'da doğal gaz fiyatı ılımlı hava koşullarıyla yüzde 13,5 geriledi

Berlin

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 104,75 avrodan işleme açıldı.

Söz konusu fiyat Türkiye saatiyle 14.30 itibarıyla cuma günkü kapanışa göre yüzde 13,5 azalışla 98,17 avroya indi ve hazirandan beri en düşük fiyat olarak kayıtlara geçti.

Fiyatlardaki düşüşte, kış aylarında enerji arzına ilişkin endişelerin olağandışı ılıman hava koşullarıyla hafiflemesi ve birçok ülkede gaz depolarının yüzde 95 doluluk oranına ulaşması ektili oldu.

Enerji krizinden en fazla etkilenen Almanya'da gaz depolama tesislerinin planlanandan daha hızlı doldurulması ve doluluk oranının yüzde 95'i aşması dikkati çekti.

Buna ek olarak, AB ülkelerinin TTF'de doğal gaz tavan fiyat uygulamasına yönelik çalışmaları ve Avrupa'ya sıvılaştırılmış gaz teslimatlarının (LNG) artması ihtimali, kış aylarında gaz tedarikinin yetersiz kalmasıyla ilgili endişeleri azalttı.

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