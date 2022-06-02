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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Avrupa Parlamentosundan Rus şirket temsilcilerine yasak

Rus şirketlerinin temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu (AP) binalarına girişi yasaklandı.

Ömer Tuğrul Çam   | 02.06.2022
Avrupa Parlamentosundan Rus şirket temsilcilerine yasak

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, konuyla ilgili açıklamasında, "Şu andan itibaren geçerli olmak üzere Rus şirketlerinin temsilcilerinin AP binalarına girişine izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Metsola, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili propagandasını, yanlış ve zehirli söylemini yaymasına izin vermemeliyiz. Otokratlara karşı birlik içinde ve güçlü durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Rusya'ya çok sayıda siyasi, ticari ve mali yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB kurumu olan Avrupa Parlamentosu'nda Rusya'ya yaptırımların artırılması için çok sayıda siyasi grup ve milletvekili açıklama yapmıştı.

Şirket temsilcileri, AP milletvekilleriyle görüşerek lobi faaliyetlerinde bulunabiliyor.

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