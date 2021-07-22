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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar faiz oranlarını koruyacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağını bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 22.07.2021
Avrupa Merkez Bankası yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar faiz oranlarını koruyacak

Londra

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, bankanın yönetim konseyinin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı alındığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25’te sabit bırakıldığı bildirildi.

Yönetim konseyinin salgın nedeniyle tahvil alımlarının (PEEP) yılın ilk aylarına göre çok daha yüksek bir hızda gerçekleştirilmesini beklemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, 2022 yılının mart ayına kadar 1,85 trilyon avroluk tahvilin satın alınmasının taahhüt edildiği belirtildi.

Açıklamada, bankanın yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarını koruyacağı, enflasyon hedeflerine ulaşmak için tüm araçlarda değişiklik yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

Basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, "Avro bölgesindeki toparlanma devam ediyor. Fakat salgının gölgesi hala üzerimizde. Enflasyonda bir artış var. Fakat bunun büyük oranda geçici olması bekleniyor. Orta vadede enflasyon görünümü düşük kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu:

Gerekli tüm para politikası araçlarında düzeltme yapmaya hazır olduklarını belirten Lagarde, ekonominin ikinci çeyrekte toparlandığını, salgın kısıtlamalarının kalkmasıyla beraber yılın kalanında toparlanmanın sürmesinin beklendiğini bildirdi.

İmalat sektörünün ilerleyen dönemde güçlü bir performans göstermesini beklediklerini ifade eden Lagarde, yeni tip koronavirüs salgınında artan Delta varyantı vakalarının hizmet sektörü toparlanmasında baskı yaratabileceğini belirtti.

Lagarde, "Ekonominin gelecek yılın ilk çeyreğinde salgın öncesi seviyelere dönmesini bekliyoruz. Bunun için önümüzde hala uzun bir yol var. Ekonominin toparlanması ve parasal desteklerimizle beraber enflasyonun orta vadede yükselmesini fakat hedeflerimizin altında kalmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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