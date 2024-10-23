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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz kararlarında ihtiyatlı olmaları gerektiğini belirtti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimi kararlarında ihtiyatlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz kararlarında ihtiyatlı olmaları gerektiğini belirtti

Washington

​​​Lagarde, Atlantic Council'de düzenlenen etkinlikte Avrupa'nın ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faiz oranlarında kademeli olarak indirime gittiklerini anlatan Lagarde, verilere bağlı olduklarını ve bu verileri, enflasyon görünümü, enflasyonun altında yatan nedenler ve para politikasının aktarımı olmak üzere üç temel kriterde analiz ettiklerini söyledi.

Lagarde, ekim ayındaki son faiz indiriminde, ellerindeki verilere dayanarak enflasyondaki düşüşün devam ettiğinden ve uygulamakta oldukları kısıtlayıcı para politikasını gevşetmeye devam edebileceklerinden emin olduklarını aktardı.

ECB Başkanı Lagarde, "Ancak elbette ihtiyatlı olmamız gerekiyor. İhtiyatlı olmamız gerekiyor çünkü veriler gelecek ve bize ekonominin, enflasyonun ve enflasyonun altında yatan nedenlerin durumunu gösterecek. Kararlarımızın yargısal bir yönü de olacak, ancak bunu yaparken gerçekten de ihtiyatlı olmamız gerekecek." dedi.

Enflasyon konusunda kaydedilen ilerlemeden oldukça memnun olduklarını belirten Lagarde, "Şu anda yüzde 2'nin altındayız ancak gelecek birkaç ay içinde tekrar yüzde 2'nin üzerine çıkacağına inanmak için nedenlerimiz var." diye konuştu.

Lagarde, büyümeye de enflasyonu etkilediği için dikkat ettiklerini aktardı.

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