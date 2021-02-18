Euro
8.40
Dolar
6.95
BIST 100
1,562.02
Altın
1,782.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı”na katılıyor. Fenerbahçe Göztepe maçının hazırlıklarını Samandıra Tesisleri’nde sürdürüyor
logo
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası 2020'de 1,64 milyar avro kar etti

ECB'nin bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre 112 milyar avro artarak 569 milyar avroya yükseldi.

Bahattin Gönültaş   | 18.02.2021
Avrupa Merkez Bankası 2020'de 1,64 milyar avro kar etti

Berlin

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2020 yılındaki karı, düşük faiz gelirlerinin etkisiyle, bir önceki yıla göre 722 milyon avro azalarak yaklaşık 1 milyar 643 milyon avroya geriledi.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre 112 milyar avro artarak 569 milyar avroya yükseldi.

Bankanın karı da söz konusu dönemde 722 milyon avro azalarak 1 milyar 643 milyon avroya geriledi.

Bankanın, 2020 yılında faizden kazandığı gelir 2019’deki 2 milyar 686 milyon avrodan 2 milyar 17 milyona düşerken, personel için harcadığı miktar ise 566 milyon avrodan 646 milyon avroya yükseldi.

İhtiyaç akçesi hariç bankanın karı Avro Bölgesi içinde yer alan merkez bankaları arasında paylaştırılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgında bir yılı geride bırakan İspanya'da yoksulluk arttı, gıda yardımı kuyrukları uzadı
Hong Kong Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan marttan itibaren kademeli açılması öngörülen restoran ve kafeler için öneriler
İran, mutasyonlu virüsün yayılması nedeniyle Irak'a açılan iki sınır kapısını kapatıyor
Anne ve babasını görev yaptığı hastanede Kovid-19'dan kaybeden doktordan 'tedbirlere uyun' çağrısı

Benzer haberler

Sakarya Kocaeli ve Zonguldak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Sakarya Kocaeli ve Zonguldak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Avrupa Merkez Bankası 2020'de 1,64 milyar avro kar etti

Kudüs'e mevsimin ilk karı düştü

Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi
'Kar savaşçıları' 1031 rakımlı dağlarda yol açma mücadelesi veriyor

'Kar savaşçıları' 1031 rakımlı dağlarda yol açma mücadelesi veriyor
Erzurum ile Erzincan'da kar nedeniyle 1237 yerleşim biriminin yolu kapandı

Erzurum ile Erzincan'da kar nedeniyle 1237 yerleşim biriminin yolu kapandı