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Ekonomi

Avrupa borsaları Fed'in ekonomiye yönelik desteğiyle İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların Fed'in para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye güçlü bir şekilde destek vermesini sağlayacağına dair değerlendirmelerini olumlu görmesinin ardından İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.

Bahattin Gönültaş   | 17.12.2020
Avrupa borsaları Fed'in ekonomiye yönelik desteğiyle İngiltere hariç yükselişle kapandı

Berlin

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 artışla 397,28 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 azalarak 6.551,06 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 13.667,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03'lük artışla 5.549,46 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12'lik yükselişle 22.012,07 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,52 değer kazanarak 1,226 seviyelerinden işlem gördü.

Noel tatili öncesi artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, salgına yönelik kısıtlamalar, salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketleri ve Brexit sonrası ticaret anlaşmasına yönelik İngiltere ile AB arasında devam eden müzakereler piyasaların odağındaki yerini korudu.

Analistler, Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarıyla ek kısıtlamaların uygulamaya alınmasına karşın Avro Bölgesi'nde salgından etkilenen firmalara finansal yardım yapılabileceği beklentisiyle bugün Avrupa borsalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmanın yıl başına kadar onaylanması için müzakerecilerin 3 güne kadar uzlaşmaları gerektiğini bildirdi.

Bu arada, İngiltere Merkez Bankası, yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizinde ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programında değişikliğe gitmedi.

Dün de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yılki son toplantısında piyasa beklentilerine paralel faiz oranında değişikliğe gitmezken, Fed üyelerinin 2021 için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeleri dikkati çekti.

Fed’in karar metninde, para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye güçlü bir şekilde destek vermesini sağlayacağı değerlendirilerek, Fed'in varlık alımına, cari düzeylerde maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği belirtildi.

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