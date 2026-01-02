Dolar
43.04
Euro
50.50
Altın
4,370.36
ETH/USDT
3,050.00
BTC/USDT
89,303.00
BIST 100
11,458.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'ndeki şirket kredilerinde kasımda Haziran 2023'ten beri en güçlü artış görüldü

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerde geçen yıl kasım ayında Haziran 2023'ten bu yana en güçlü artış görüldü.

Bahattin Gönültaş  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Avro Bölgesi'ndeki şirket kredilerinde kasımda Haziran 2023'ten beri en güçlü artış görüldü

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kasım 2025’e ilişkin şirket ve tüketici kredilerinin aylık artış oranlarını yayımladı.

Buna göre kasımda finans dışı krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 büyüyerek Haziran 2023’ten beri en güçlü artışı kaydetti. Bu krediler, ekimde yüzde 2,9 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak Nisan 2023’ten beri en güçlü artışı kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geniş tanımlı para arzı M3 de yüzde 3 büyüdü.

Analistler, para arzında ekimde yüzde 2,8'lik artışın ardından yüzde 2,7’lik artış bekliyordu.

Öte yandan ECB, 18 Aralık’ta piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini sabit tutmuştu. Banka, refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40’ta sabit bıraktı.

ECB, Avro Bölgesi'ndeki mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında da indirimlere ara vermişti. Banka, aralıkta Avro Bölgesi'ndeki temel faiz oranlarını art arda dördüncü kez değiştirmeme kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı
AFAD, bazı iller için çığ uyarısında bulundu
Altındağ'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor
Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Avro Bölgesi'ndeki şirket kredilerinde kasımda Haziran 2023'ten beri en güçlü artış görüldü

Avro Bölgesi'ndeki şirket kredilerinde kasımda Haziran 2023'ten beri en güçlü artış görüldü

Avro para birimi 27 yaşında

Konut kredilerinde faiz oranı 28 ayın en düşüğünde

Halkbank Genel Müdürü Arslan, gelecek yıl sektörde dengeli bir kredi büyümesi bekliyor

Halkbank Genel Müdürü Arslan, gelecek yıl sektörde dengeli bir kredi büyümesi bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet